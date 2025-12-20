Экитике о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Это был не футбол, а настоящая война, и «Ливерпуль» ее выиграл. Мы контролировали игру и заслужили победу»

Экитике о 2:1 с «Тоттенхэмом»: это был не футбол, а настоящая война.

Нападающий «Тоттенхэма» Эго Экитике назвал войной завершившийся матч с «Тоттенхэмом » (2:1) в 17-м туре АПЛ .

Об игре

«Болельщики «Тоттенхэма» сегодня были невероятными, они очень сильно гнали свою команду вперед, поэтому нам было тяжело. У нас тоже были свои фанаты, и они сегодня были великолепны. Они поддерживали нас, и мы удержали результат.

Когда «Тоттенхэм» забил, было видно, что они усилили давление, и нам стало трудно. Но если брать матч в целом, думаю, мы контролировали игру и заслужили победу сегодня».

О голе головой

«Я отлично выбрал момент. Была великолепная подача от Джереми [Фримпонга], даже несмотря на то, что защитник сначала коснулся мяча. Мне немного повезло успеть дотронуться до него до того, как он оказался в сетке, но самое главное – это три очка сегодня.

В игре было много единоборств, временами это было плохо. Это был уже не футбол – слишком жестко. Но это часть футбола. Это была настоящая война, и мы ее выиграли», – сказал Экитике.