Кассьерра интересен «Монтеррею» (Legalbet)

Кассьерра может уехать в «Монтеррей».

Матео Кассьеррой вновь интересуется «Монтеррей».

Legalbet сообщает, что мексиканский клуб уже изучал возможность подписания форварда «Зенита », но отказался от работы над трансфером из-за травмы колумбийца, которую тот получил в октябре.

Теперь же «Монтеррей » снова интересуется 28-летним нападающим. Он рассматривается как возможная замена пользующемуся спросом Херману Бертераме .

Кассьерра в этом сезоне забил 4 гола в 12 матчах Мир РПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .