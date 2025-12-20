Кассьерра интересен «Монтеррею» (Legalbet)
Кассьерра может уехать в «Монтеррей».
Матео Кассьеррой вновь интересуется «Монтеррей».
Legalbet сообщает, что мексиканский клуб уже изучал возможность подписания форварда «Зенита», но отказался от работы над трансфером из-за травмы колумбийца, которую тот получил в октябре.
Теперь же «Монтеррей» снова интересуется 28-летним нападающим. Он рассматривается как возможная замена пользующемуся спросом Херману Бертераме.
Кассьерра в этом сезоне забил 4 гола в 12 матчах Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...37202 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости