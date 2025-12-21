«Реал» выиграл три матча подряд. Дальше – «Бетис» и «Атлетико»
«Реал» одержал третью победу подряд.
Команда Хаби Алонсо победила «Севилью» в 17-м туре Ла Лиги – 2:0. Ранее были обыграны «Талавера» (3:2) и «Алавес» (2:1).
В последний раз мадридцы выигрывали трижды подряд в период с 22 октября по 1 ноября.
4 января «Реал» встретится с «Бетисом» в чемпионате, а 8-го – с «Атлетико» в Суперкубке Испании.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...37375 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости