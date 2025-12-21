0

«Реал» выиграл три матча подряд. Дальше – «Бетис» и «Атлетико»

«Реал» одержал третью победу подряд.

Команда Хаби Алонсо победила «Севилью» в 17-м туре Ла Лиги – 2:0. Ранее были обыграны «Талавера» (3:2) и «Алавес» (2:1).

В последний раз мадридцы выигрывали трижды подряд в период с 22 октября по 1 ноября.

4 января «Реал» встретится с «Бетисом» в чемпионате, а 8-го – с «Атлетико» в Суперкубке Испании.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
