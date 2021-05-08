Витория принял «Спартак», поражения России и Канады на ЧМ, скандал с флагами в Риге, Рамос мимо Евро и другие новости

1. Португальский тренер Руй Витория возглавил «Спартак». Контракт с ним заключен на 2 года.

2. Сборная России впервые проиграла на ЧМ-2021, уступив Словакии (1:3). Это первое поражение российской команды от словаков на ЧМ с 2004 года.

Сообщается, что Тарасенко, Орлов и Самсонов готовы сыграть на ЧМ, а Александр Овечкин не сможет приехать из-за травм. Капризов пропустит турнир из-за отсутствия шенгенской визы. После приезда Тарасенко, Орлова и Самсонова заявка сборной России закроется.

Еще одна сенсация дня: третье подряд поражение Канады. Канадская сборная проиграла Германии (1:3), дважды не сумев реализовать большинство «5 на 3» во 2-м периоде. Немцы не побеждали канадцев на ЧМ с 1996 года.

Все результаты игрового дня можно посмотреть здесь.

3. РФС хочет реформировать лиги с сезона-2022/23 с помощью голландской компании Hypercube. Ожидается, что анализировать будут следующие вопросы: лимит на легионеров, формат соревнований, переход на систему «осень-весна», проблема интенсивности игры.

4. Разгорелся скандал по поводу национальной символики участников хоккейного ЧМ в Латвии. Сперва флаг России заменили на символику ОКР в Риге. А затем мэр Риги заменил флаг Беларуси на бело-красно-белый: «Флаг, символизирующий режим государственного терроризма, неуместен в городе». В ответ всех сотрудников посольства Латвии обязали покинуть Беларусь. Международная федерация хоккея направила письмо мэру Риги, сообщил Рене Фазель, отметив, что замена флага неприемлема.

5. Серхио Рамос – вне состава сборной Испании на Евро. Лапорт, Бускетс, Педри, Альба, Мората и Тиаго – в заявке. Стоит отметить, что игроков «Реала» впервые в истории нет в заявке Испании на крупный турнир.

6. Роналду, Малиновский, Лукаку и Доннарумма – в сборной Серии А по версии Opta. Кроме того, Криштиану стал лучшим игроком сезона в «Юве» по версии болельщиков, однако не попал в сборную Серии А по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).

7. Нападающий Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с «Ак Барсом» на год.

8. УЕФА показал трофей Лиги конференций.

9. Кубок Стэнли. «Питтсбург» проиграл «Айлендерс» (2:3 ОТ, 2-3 в серии), несмотря на первый гол Малкина в плей-офф. Сорокин отразил 48 бросков из 50 и выиграл 3-й кубковый матч подряд. «Тампа» с Кучеровым и Сергачевым проиграла «Флориде» (1:4, 3-2 в серии). Все результаты дня – здесь.

10. Трансферные новости. Азар хочет уйти из «Реала» и вернуться в «Челси». Пишут, мадридский клуб готов продать и Азара, и Бэйла летом. Умтити, напротив, не намерен уходить из «Барсы» и не станет рассматривать предложения от других клубов.

«Спартак» интересуется центральным защитником Сен-Жюстом. «Майнц» хочет 15 млн евро. Также появилась информация, что «Зениту» интересен Чалханоглу, но агент игрока заявил, что переговоров не было.

11. НБА. Плей-офф. 31+13+6 от Янниса помогли «Милуоки» разгромить «Майами» и другие результаты.

12. Пеп Гвардиола – лучший тренер года в Англии по версии Ассоциации тренеров.

13. Владимир Стогниенко сообщил, что будет комментировать матчи Евро-2020 на ВГТРК.

14. «Джиро д’Италия». 16-й этап. Колумбийский гонщик Эган Арли Берналь одержал победу, Власов – 7-й.

15. Единая лига ВТБ. Плей-офф. ЦСКА вновь победил «Зенит» и вышел в финал, где поборется за титул с УНИКСом. Для армейцев это 12-й подряд финал турнира.

16. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд пожаловался на расистские оскорбления на матче «Вулвс» и «МЮ». Фаната арестовали.

Цитаты дня.

Бывший президент Эстонии призвал отстранить Беларусь от ЧМ: «Это причинило бы боль диктатору Лукашенко»

Джордан Хендерсон: «О расизме должны говорить не только темнокожие. Белые игроки обязаны их поддержать»

Бывшая российская биатлонистка Солтаганова: «В Норвегии, в отличие от России, фармакологию используют, чтобы вылечить болезнь, а не для улучшения результатов»

Глава ФХБ о замене флага Беларуси в Риге: «Попытка политизировать мировой хоккейный форум. Это противоречит спортивному характеру чемпионата»

Фернандо Алонсо о подиуме Сайнса в Монако: «Когда я приезжал вторым в «Феррари», на пресс-конференции была атмосфера похорон»

Менеджер Хабиба: «Конор похож на элитную проститутку. Бойцы, которые с ним дерутся, получают клеймо»

Черданцев о назначении Витории: «Неуважение к традициям «Спартака». Он в 50 лет поехал за деньгами в Саудовскую Аравию»

«Оренбург» о лицензии РПЛ: «Решили не обращаться в CAS. К сожалению, не получили в подарок стадион ЧМ. Наша совесть чиста»

Артем Дзюба: «Есть конструктивная критика, а есть блогеры, смотрящие футбол из космоса. Все равно что я бы сантехнику подсказывал, как и что делать»

Зарема Салихова: «Попов, как и Газизов, так и не представил стратегию развития «Спартака». «Стать чемпионом» – не стратегия, это лозунг»