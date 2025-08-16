Хавбек «Краснодара» Перрен сравнил чемпионат России и Лигу 1: «РПЛ более технична»
Гаэтан Перрен сравнил Мир РПЛ и Лигу 1.
Перрен перешел в «Краснодар» из «Осера» 23 июля. Он стал лучшим ассистентом чемпионата Франции в прошлом сезоне.
«Я думаю, что РПЛ – хорошая лига. Команды здесь все хорошего уровня, с каждым соперником нужно бороться в каждой игре. Я очень хочу проявить себя в РПЛ, больше играть, побеждать и помогать команде.
В чем различие от чемпионата Франции? Я бы сказал, что РПЛ по сравнению с чемпионатом Франции более технична, тут большее значение имеет уровень техники футболистов. Лиги разные, при этом уровень футболистов и команд в обоих турнирах хороший. Хотя мне нужно еще больше провести матчей, чтобы мог оценить все точнее», – сказал полузащитник «Краснодара».
