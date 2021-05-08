Черданцев о назначении Витории: «Неуважение к традициям «Спартака». Он в 50 лет поехал за деньгами в Саудовскую Аравию»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о назначении Руя Витории на пост главного тренера «Спартака».
«Одна из моих самых первых реплик о нем была следующей: «В принципе не понимаю, как можно «Спартаку» рассматривать тренера из арабского чемпионата». И тем более непонятно, как такая идея может возникнуть в клубе, у которого скоро 100-летний юбилей.
Это же огромная честь – быть тренером команды с такой историей! А тут берется человек, который в возрасте 50 лет поехал за деньгами в Саудовскую Аравию. На мой взгляд, такая идея – это неуважение к традициям «Спартака», – сказал Черданцев.
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