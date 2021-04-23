Мэр Риги заменил флаг Беларуси на бело-красно-белый: «Флаг, символизирующий режим государственного терроризма, неуместен в городе»

Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси в центре латвийской столицы на бело-красно-белый флаг.

Флаг Беларуси установлен в Риге вместе с флагами всех стран-участниц чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня.

«Поднимаем флаг свободной Беларуси среди флагов чемпионата мира по хоккею. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси.

Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!» – написал Стакис на белорусском языке в своем твиттере.

БЧБ (бела-чырвона-белы сцяг) был флагом Беларуси в 1991-1995 годах и в 1918-1919 годах в Белорусской народной республике, которая частично располагалась на территории современной Беларуси. В прошлом году он стал символом оппозиции .

Накануне в Беларуси был задержан бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Он летел на самолете авиакомпании Ryanair рейсом Афины – Вильнюс. Воздушное судно экстренно приземлилось в Минске из-за сообщения о минировании. После посадки Протасевича задержали.

Фото: твиттер Мартиньша Стакиса