Кубок Стэнли. «Тампа» в гостях у «Флориды», «Питтсбург» примет «Айлендерс», «Виннипег» играет с «Эдмонтоном»

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В первом раунде Кубка Стэнли «Флорида» принимает «Тампу», «Айлендерс» в гостях у «Питтсбурга», «Монреаль» играет с «Торонто», «Виннипег» – с «Эдмонтоном», «Вегас» – с «Миннесотой».

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Монреаль – Торонто
Дата проведения
25 мая, 02.00, «Bell Centre»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Питтсбург – Айлендерс
Дата проведения
25 мая, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

Флорида – Тампа-Бэй
Дата проведения
25 мая, 03.00, «BB&T Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-3

Виннипег – Эдмонтон
Дата проведения
25 мая, 04.45, «Bell MTS Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-0

Вегас – Миннесота
Дата проведения
25 мая, 05.30, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

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