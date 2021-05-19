Кубок Стэнли. «Тампа» в гостях у «Флориды», «Питтсбург» примет «Айлендерс», «Виннипег» играет с «Эдмонтоном»

В первом раунде Кубка Стэнли «Флорида» принимает «Тампу», «Айлендерс» в гостях у «Питтсбурга», «Монреаль» играет с «Торонто», «Виннипег» – с «Эдмонтоном», «Вегас» – с «Миннесотой».
НХЛ
1-й раунд
- Дата проведения
- 25 мая, 02.00, «Bell Centre»
Счет в серии: 1-1
- Дата проведения
- 25 мая, 02.00, «Consol Energy Center»
Счет в серии: 2-2
- Дата проведения
- 25 мая, 03.00, «BB&T Center»
Счет в серии: 1-3
- Дата проведения
- 25 мая, 04.45, «Bell MTS Place»
Счет в серии: 3-0
- Дата проведения
- 25 мая, 05.30, «T-Mobile Arena»
Счет в серии: 3-1