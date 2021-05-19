Кубок Стэнли. «Тампа» в гостях у «Флориды», «Питтсбург» примет «Айлендерс», «Виннипег» играет с «Эдмонтоном»

В первом раунде Кубка Стэнли принимает , в гостях у , играет с , – с , – с .

НХЛ

1-й раунд

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 2-2

Счет в серии: 1-3

Счет в серии: 3-0

Счет в серии: 3-1

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ