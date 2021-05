Роналду стал лучшим игроком сезона в «Юве» по версии болельщиков

Болельщики выбрали лучшего игрока команды в сезоне и в мае.

Игроком сезона был признан форвард , ставший лучшим бомбардиром Серии А с 29 забитыми мячами.

Лучшим футболистом мая фанаты «бьянконери» назвали хавбека . В этом месяце колумбиец оформил дубль в ворота «Интера» (3:2).

We have TWO #MVP AWARDS to wrap up the season! 👏@Cuadrado 🏆 named MVP for May@Cristiano 🏆named MVP of the Year!



Powered by @officialpes https://t.co/y5ZhW3N0e0 pic.twitter.com/eFdQp3L0kl