Заявка сборной России закроется после приезда Тарасенко, Орлова и Самсонова

Первый вице-президент , глава штаба сборной России Роман Ротенберг заявил, что заявка национальной команды на ЧМ-2021 полностью сформирована.

В расположение сборной в течение нескольких дней приедут вратарь , защитник (оба – ) и нападающий ( ).

«Главное, чтобы ребята сейчас приехали. Мы уже отправили официальные письма, находимся на связи с клубами и генеральными менеджерами, поэтому дожидаемся игроков, и наша заявка закрывается», – сказал Ротенберг.