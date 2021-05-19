Заявка сборной России закроется после приезда Тарасенко, Орлова и Самсонова

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг заявил, что заявка национальной команды на ЧМ-2021 полностью сформирована.
В расположение сборной в течение нескольких дней приедут вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов (оба – «Вашингтон») и нападающий Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).
«Главное, чтобы ребята сейчас приехали. Мы уже отправили официальные письма, находимся на связи с клубами и генеральными менеджерами, поэтому дожидаемся игроков, и наша заявка закрывается», – сказал Ротенберг.