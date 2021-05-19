Заявка сборной России закроется после приезда Тарасенко, Орлова и Самсонова

Теги ФХР Сборная России по хоккею Вашингтон Сент-Луис НХЛ Дмитрий Орлов ЧМ по хоккею Владимир Тарасенко Роман Ротенберг Илья Самсонов ТАСС Хоккей

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг заявил, что заявка национальной команды на ЧМ-2021 полностью сформирована.

В расположение сборной в течение нескольких дней приедут вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов (оба – «Вашингтон») и нападающий Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

«Главное, чтобы ребята сейчас приехали. Мы уже отправили официальные письма, находимся на связи с клубами и генеральными менеджерами, поэтому дожидаемся игроков, и наша заявка закрывается», – сказал Ротенберг.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья