Капризов не сыграет на ЧМ из-за отсутствия шенгенской визы

Нападающий «Миннесоты» не сыграет на ЧМ-2021 в составе сборной России.

Для 24-летнего форварда не стали держать место в заявке из-за отсутствия у него шенгенской визы.

На решение этого вопроса потребовалось бы некоторое время. Вдобавок на ЧМ действуют строгие правила протокола , а продолжает борьбу в Кубке Стэнли. Поэтому, скорее всего, Капризов смог бы присоединиться к сборной уже только в плей-офф.

По регламенту ЧМ, игроки, приезжающие в сборную после 16 мая, должны три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус.

Со статистикой выступлений Капризова в нынешнем сезоне можно ознакомиться здесь.