РФС хочет реформировать лиги с сезона-2022/23 с помощью голландской компании Hypercube (РБК)

РФС рассматривает варианты реформирования всех профессиональных лиг страны начиная с сезона-2022/23.
Для этого организация заказала соответствующие предложения у голландской компании Hypercube, занимающейся сбором аналитической информации в спортивной сфере, сообщает РБК со ссылкой на источник в РФС.
Согласно данным, стоимость исследования составляет 170 тысяч евро. Эти деньги оплатят партнеры РФС. В стоимость включена только спортивная и инфраструктурная составляющие. Контракт предполагает изучение трех лиг — РПЛ, Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.
До 1 июля эксперты должны будут отчитаться перед РФС по спортивной составляющей.
Ожидается, что Hypercube будет анализировать следующие вопросы: лимит на легионеров, формат соревнований, переход на систему «осень-весна», проблема интенсивности игры.
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