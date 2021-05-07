РФС хочет реформировать лиги с сезона-2022/23 с помощью голландской компании Hypercube (РБК)

рассматривает варианты реформирования всех профессиональных лиг страны начиная с сезона-2022/23.

Для этого организация заказала соответствующие предложения у голландской компании Hypercube, занимающейся сбором аналитической информации в спортивной сфере, сообщает РБК со ссылкой на источник в РФС.

Согласно данным, стоимость исследования составляет 170 тысяч евро. Эти деньги оплатят партнеры РФС. В стоимость включена только спортивная и инфраструктурная составляющие. Контракт предполагает изучение трех лиг — РПЛ, и .

До 1 июля эксперты должны будут отчитаться перед РФС по спортивной составляющей.

Ожидается, что Hypercube будет анализировать следующие вопросы: лимит на легионеров, формат соревнований, переход на систему «осень-весна», проблема интенсивности игры.

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