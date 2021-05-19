Бывший президент Эстонии призвал отстранить Беларусь от ЧМ: «Это причинило бы боль диктатору Лукашенко»

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал ИИХФ отстранить сборную Беларуси от участия в ЧМ, который проходит в Риге.
«Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Беларусь от участия проходящего в Риге чемпионата мира.
Это, как ничто иное, причинило бы боль диктатору Александру Лукашенко, который любит хоккей, и показало бы, что у организованного государством терроризма есть последствия», – написал Ильвес в соцсетях.
Накануне в Беларуси был задержан бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.
Он летел на самолете авиакомпании Ryanair рейсом Афины – Вильнюс. Воздушное судно экстренно приземлилось в Минске из-за сообщения о минировании. После посадки Протасевича задержали.