Бывший президент Эстонии призвал отстранить Беларусь от ЧМ: «Это причинило бы боль диктатору Лукашенко»

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал отстранить сборную Беларуси от участия в ЧМ, который проходит в Риге.

«Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Беларусь от участия проходящего в Риге чемпионата мира.

Это, как ничто иное, причинило бы боль диктатору , который любит хоккей, и показало бы, что у организованного государством терроризма есть последствия», – написал Ильвес в соцсетях.

Накануне в Беларуси был задержан бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Он летел на самолете авиакомпании Ryanair рейсом Афины – Вильнюс. Воздушное судно экстренно приземлилось в Минске из-за сообщения о минировании. После посадки Протасевича задержали.