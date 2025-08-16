Угаров о том, что «Спартак» популярнее «Зенита»: «Это заслуга эры Романцева. Петербуржцы с 2006 года гораздо популярнее»
Денис Угаров высказался о популярности «Спартака» и «Зенита».
– Вы согласны, что «Спартак» популярнее «Зенита»?
– Наверное, на данный момент, да. Это не заслуга нынешнего «Спартака».
Это заслуга того «Спартака», который был при Романцеве. При Романцеве были россияне, иностранцев практически не было. Был успех «Спартака» в Лиге чемпионов. Думаю, голосовали те люди, которые помнят «Спартак», который был в 1990-х, 2000-х.
Если сравнивать на данный момент, то по титулам «Зенит» обогнал «Спартак». Петербуржцы и Кубок УЕФА выиграли, Суперкубок. С 2006 года «Зенит» стал гораздо популярнее.
Но те, кто голосовал, наверное, помнят успехи эры Романцева, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
