Агент Чалханоглу: «Никогда не вели переговоры с «Зенитом». Даже разговоров не было»

Агент Гордон Стипич, представляющий интересы полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Зенит».
«Мы никогда не вели переговоры с «Зенитом» по переходу Хакана, даже разговоров на этот счет не было.
Информация о его возможном переходе в «Зенит» абсолютно не соответствует действительности», – сказал Стипич.
Летом 27-летний хавбек станет свободным агентом.
В этом сезоне Чалханоглу провел 33 матча в Серии А, забил 4 мяча и сделал 9 голевых передач.