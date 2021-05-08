Агент Чалханоглу: «Никогда не вели переговоры с «Зенитом». Даже разговоров не было»

Теги Зенит Милан премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Гордон Стипич Хакан Чалханоглу агенты Футбол

Агент Гордон Стипич, представляющий интересы полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Зенит».

«Мы никогда не вели переговоры с «Зенитом» по переходу Хакана, даже разговоров на этот счет не было.

Информация о его возможном переходе в «Зенит» абсолютно не соответствует действительности», – сказал Стипич.

Летом 27-летний хавбек станет свободным агентом. 

В этом сезоне Чалханоглу провел 33 матча в Серии А, забил 4 мяча и сделал 9 голевых передач.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья