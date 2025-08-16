Сантос из «Краснодара» о лимите: «Изменения нужны с базового уровня – с академий. В любой стране стремятся к тому, чтобы появлялось больше своих специалистов»

Густаво Сантос оценил возможное сокращение лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

«Не взволнован по поводу того, что лига рассматривает ужесточение лимита на легионеров.

В любой стране и в любой профессии стремятся к тому, чтобы появлялось больше своих специалистов – в футболе это значит, что нужно растить российских игроков.

Но при этом страна все еще смотрит за рубеж – возможно, из-за нехватки собственных игроков и талантов.

Изменения нужны с базового уровня – с академий, когда игрок только становится на путь профессионала. Но меня это не касается. Это внутренний вопрос России», – сказал вингер «Краснодара » Густаво Сантос .