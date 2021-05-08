Джордан Хендерсон: «О расизме должны говорить не только темнокожие. Белые игроки тоже должны их поддержать»

Полузащитник выразил мнение, что белые футболисты должны выступать против расизма.

«Не думаю, что о расизме всегда должны говорить темнокожие футболисты. Белые игроки тоже должны их поддержать, потому что это неправильно.

Сложно это принять, видя, как страдают партнеры – не только по «Ливерпулю», но и по сборной Англии, как их оскорбляют. Думаю, если я могу поспособствовать изменениям в лучшую сторону и помочь им, я сделаю это.

Я чувствую, что в интернете люди оскорбляют так, как не стали бы говорить в лицо, даже не подумали бы об этом.

Проблема заключается в том, что люди хотят написать что-то в Интернете и не несут ответственности за это. Они просто делают это ради некой реакции. В то же время они не осознают, как это влияет», – сказал англичанин.