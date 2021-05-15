ЦСКА в 12-й раз подряд примет участие в финале Единой лиги ВТБ

24 мая ЦСКА обыграл «Зенит» со счетом 85:71 в четвертом матче полуфинала лиги ВТБ-20/21 и оформил путевку в финал, победив 3-1 в серии лучшую команду регулярного чемпионата.

Таким образом, армейцы примут участие уже в 12-м подряд финале Лиги ВТБ.

С момента основания турнира в 2008 году ЦСКА неизменно добирался до финальной стадии. 10 раз армейцы становились чемпионами, и лишь единожды, в 2011 году, уступили в финальном матче Лиги ВТБ «Химкам» со счетом 64:66. В 2020 году сезон не был закончен из-за пандемии коронавируса, он не повлиял на статистику.

Финальная серия Лиги ВТБ-20/21 начнется в июне после возвращения ЦСКА с «Финала четырех» Евролиги. Преимущество своего паркета в решающем противостоянии будет у , так как казанская команда заняла более высокую позицию в регулярном чемпионате.

Напомним, что в текущем сезоне ЦСКА показал свой худший результат в регулярных чемпионатах Лиги ВТБ, заняв 4-е место. До этого ЦСКА практически всегда занимал первое место на первом этапе (групповом этапе или в регулярке, в зависимости от формата). Исключения – сезон-12/13, когда ЦСКА остался на 2-м месте в группе B, а также сезон-13/14, когда ЦСКА также стал 2-м в группе B после «Химок».

«Превращаем трудности в возможности для роста». ЦСКА впервые не был фаворитом, но обыграл «Зенит»