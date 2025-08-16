  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Георгий Черданцев: «Спартак» запутался в иностранцах, красно‑белых должен тренировать россиянин. Золото 2017 года – стечение обстоятельств»
31

Георгий Черданцев: «Спартак» запутался в иностранцах, красно‑белых должен тренировать россиянин. Золото 2017 года – стечение обстоятельств»

Георгий Черданцев считает, что «Спартак» должен тренировать российский тренер.

– Если «Спартак» выиграет у «Зенита», критика в адрес Станковича поубавится?

– Мне кажется, в большом клубе такой подход неправильный – не может один матч перечеркивать работу и становиться определяющим для дальнейшей судьбы тренера.

Это слишком эмоциональное решение – по итогам одной игры судить о специалисте. Результат может быть обусловлен чем угодно – невезением, ошибкой судьи или какими‑то другими факторами, на которые тренер никак не может повлиять. Так что думаю, вряд ли что‑то может зависеть от одного матча.

Другой вопрос, если «Спартак» проиграет на своем поле, да еще и с крупным счетом – это в любой команде повод для отставки. Но вместе с тем я не знаю, что прописано в контракте у Станковича, какая там неустойка, как к этому относится руководство клуба, готово ли оно оплатить ее. То есть столько вопросов возникает, на которые у меня нет ответов.

– Идут разговоры, что в случае увольнения Станковича «Спартак» рассматривает на пост тренера только иностранцев.

– Это большое заблуждение нового руководства «Спартака», что команду должен тренировать только иностранец. В московском клубе руководители периодически меняются – но, как говорится, воз и ныне там.

Золото чемпионата 2017 году [с Массимо Каррерой] – это все‑таки стечение определенных обстоятельств, как и выигрыш Кубка в 2022 году с Паоло Ваноли.

На мой взгляд, «Спартак» запутался в иностранцах. Считаю, красно‑белых должен тренировать россиянин. Фамилии называть не буду, потому что не хочу, чтобы это выглядело, как будто я каким‑то образом влияю на процесс принятия решения или являюсь агентом того или иного специалиста.

Просто я считаю, что в «Спартаке» должен работать человек, который знает, что такое спартаковские традиции, знает, что ромб – не просто геометрическая фигура, знает, кто такие братья Старостины, кто такой Константин Иванович Бесков, Олег Иванович Романцев и так далее, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?17515 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Sports
Источник: «Российская газета»
logoГеоргий Черданцев
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoМатч ТВ
logoСпартак
logoМассимо Каррера
logoПаоло Ваноли
logoНиколай Старостин
logoОлег Романцев
Андрей Старостин
logoКонстантин Бесков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черданцев пришел в ужас от стадиона «Шинника» в 96-м. Теперь арену могут снести ради офиса банка
11211 августа, 22:15Видео
Черданцев о претензиях Станковича к Иванову: «По-русски это выглядело бы отвратительно, наверно. По-итальянски звучит как музыка. К счастью, итальянский язык очень красив»
319 августа, 21:44
Георгий Черданцев: «Стать Заболотным непросто. Антон работает как черт – понимает, что суперталантом не одарен, но берет за счет трудолюбия. Это заслуживает уважения»
378 августа, 15:54
Главные новости
Левандовски не стал сравнивать Ямаля и Мастантуоно: «На «Реал» давят, чтобы они нашли кого-то вроде Ламина. Но это невозможно – такие игроки появляются раз в 10 лет»
49 минут назад
Фанат в инвалидной коляске оскорбил Семеньо на почве расизма. 47-летнего болельщика «Ливерпуля» вывели со стадиона в перерыве матча с «Борнмутом», полиция ведет расследование
3522 минуты назад
Президент «Интера» Беппе Маротта стал акционером клуба. Его доля – около 2%
128 минут назадФото
Угаров о том, что «Спартак» популярнее «Зенита»: «Это заслуга эры Романцева. Петербуржцы с 2006 года гораздо популярнее»
3446 минут назад
«Барса» зарегистрировала Рэшфорда. Арендованный у «МЮ» форвард сможет сыграть в 1-м туре с «Мальоркой»
2658 минут назад
«МЮ» не подпишет Балеба. «Брайтон» хочет 115 млн фунтов за опорника
33сегодня, 08:47
Федор Смолов: «Спартак» мне больше не нравится с детства, чем «Зенит». Это мой основной раздражитель»
19сегодня, 08:43
Месси готов сыграть с «Гэлакси». Форвард «Интер Майами» пропустил 2 матча из-за травмы
7сегодня, 08:35
Андрей Канчельскис: «В «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди. В кризис обвиняют друг друга – вот вам и народная команда»
38сегодня, 08:20
«Галатасарай» предложил 10 млн евро за Эдерсона. «Ман Сити» хочет больше
4сегодня, 08:18
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Сокола», «Факел» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
326 минут назадLive
Сантос из «Краснодара» о лимите: «Изменения нужны с базового уровня – с академий. В любой стране стремятся к тому, чтобы появлялось больше своих специалистов»
35 минут назад
Хасанби Биджиев: «Дагестан – самый футбольный регион России. Здесь футбольный бум»
237 минут назад
Личка начал в «Фатих Карагюмрюк» с поражения – 0:3 от «Галатасарая». Икарди забил в первой игре после «крестов», форвард отсутствовал с ноября 2024 года
457 минут назад
Хавбек «Краснодара» Перрен сравнил чемпионат России и Лигу 1: «РПЛ более технична»
8сегодня, 08:32
«Спартак» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
38сегодня, 08:27
Кубок Германии. «Лейпциг» в гостях у «Зандхаузена», «Вольфсбург» – у «Хемелингена», «Гамбург» против «Пирмазенса»
5сегодня, 08:20
Лига 1 стартовала! «Монако» Головина сыграет с «Гавром», «Лион» против «Ланса», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Нантом» в воскресенье
25сегодня, 08:18
Кубок Италии. «Комо» примет «Зюдтироль», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
2сегодня, 08:10
Жоао Виктор мог перейти в «Динамо» и «Локо»: «Интерес был, но я сразу сосредоточился на ЦСКА. Общался с Алеррандро, Мойзесом и Рошей»
6сегодня, 07:58