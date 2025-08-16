Георгий Черданцев считает, что «Спартак» должен тренировать российский тренер.

– Если «Спартак» выиграет у «Зенита», критика в адрес Станковича поубавится?

– Мне кажется, в большом клубе такой подход неправильный – не может один матч перечеркивать работу и становиться определяющим для дальнейшей судьбы тренера.

Это слишком эмоциональное решение – по итогам одной игры судить о специалисте. Результат может быть обусловлен чем угодно – невезением, ошибкой судьи или какими‑то другими факторами, на которые тренер никак не может повлиять. Так что думаю, вряд ли что‑то может зависеть от одного матча.

Другой вопрос, если «Спартак» проиграет на своем поле, да еще и с крупным счетом – это в любой команде повод для отставки. Но вместе с тем я не знаю, что прописано в контракте у Станковича, какая там неустойка, как к этому относится руководство клуба, готово ли оно оплатить ее. То есть столько вопросов возникает, на которые у меня нет ответов.

– Идут разговоры, что в случае увольнения Станковича «Спартак» рассматривает на пост тренера только иностранцев.

– Это большое заблуждение нового руководства «Спартака », что команду должен тренировать только иностранец. В московском клубе руководители периодически меняются – но, как говорится, воз и ныне там.

Золото чемпионата 2017 году [с Массимо Каррерой ] – это все‑таки стечение определенных обстоятельств, как и выигрыш Кубка в 2022 году с Паоло Ваноли .

На мой взгляд, «Спартак» запутался в иностранцах. Считаю, красно‑белых должен тренировать россиянин. Фамилии называть не буду, потому что не хочу, чтобы это выглядело, как будто я каким‑то образом влияю на процесс принятия решения или являюсь агентом того или иного специалиста.

Просто я считаю, что в «Спартаке » должен работать человек, который знает, что такое спартаковские традиции, знает, что ромб – не просто геометрическая фигура, знает, кто такие братья Старостины , кто такой Константин Иванович Бесков, Олег Иванович Романцев и так далее, – сказал комментатор «Матч ТВ ».