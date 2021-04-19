Умтити не намерен уходить из «Барсы». Он не станет рассматривать предложения от других клубов

Защитник Самюэль Умтити не планирует уходить из «Барселоны» в летнее трансферное окно.

Француз не думает о возможной смене клуба и сконцентрирован на подготовке к следующему сезону, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источники, близкие к игроку.

Срок действующего соглашения футболиста с каталонским клубом истекает в 2023 году, и Умтити хочет продолжить выступления за «Барсу». У него нет предложений от других клубов, однако защитник не стал бы рассматривать их, даже если бы получил.

27-летний футболист считает, что подошел к концу сезона-2020/21 в лучшей форме с момента чемпионата мира 2018 года. Его больше не беспокоят боли в колене, а в его организме сейчас 9% жира, что, как считает игрок, является доказательством отличной физической формы. Некоторое время назад он поменял диету и потерял 3-4 килограмма. Кроме того, футболист чувствует, что психологически он тоже готов играть на самом высоком уровне.

В этом сезоне Умтити выходил в 16 матчах за «Барселону» во всех турнирах, 13 из них – в . С полной статистикой француза можно ознакомиться здесь.