«МЮ» не подпишет Балеба. «Брайтон» хочет 115 млн фунтов за опорника

«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Карлоса Балеба.

Манкунианский клуб интересовался 21-летним опорником «Брайтона» в это трансферное окно.

«Манчестер Юнайтед» сначала провел переговоры с «Брайтоном» через посредников, а затем клубы пообщались напрямую.

Однако «Брайтон» дал понять, что не намерен продавать Карлоса Балеба этим летом и планирует оставить его в команде как минимум еще на один сезон.

Кроме того, «Брайтон» обозначил сумму в размере 115 миллионов фунтов за футболиста. Это превышает то, сколько был готов заплатить «Манчестер Юнайтед», утверждает The Athletic.

