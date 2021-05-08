УЕФА показал трофей Лиги конференций

Президент УЕФА Александер Чеферин представил публике дизайн трофея, который будут вручать победителю нового турнира – Лиги конференций.
«Кубок высотой 57,5 см и весом 11 кг состоит из 32 шестиугольных пластин – по одной на каждого участника группового этапа. Пластины протягиваются из основания трофея, поворачиваются и изгибаются кверху.
Изгиб пластин навеян полетом футбольного мяча к воротам – момент наибольшего оптимизма для болельщиков. Основание и верхняя часть изготовлены из бронзы ручной полировки с эффектом матовой гальванизированной стали. Пластины имеют блестящую серебристую отделку», – отмечается на официальном сайте союза.
УЕФА также отмечает, что Лига конференций будет тесно переплетена с Лигой Европы, поэтому брендовая айдентика турниров принадлежит к одной семье.
Параллельно с представлением бренда Лиги конференций обновлена айдентика Лиги Европы. У обоих турниров будет один гимн.
Россию в Лиге конференций в следующем сезоне будут представлять «Рубин» и «Сочи», в Лиге Европы выступит «Локомотив».
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