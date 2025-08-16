Президент «Интера» Беппе Маротта стал акционером клуба. Его доля – около 2%
Президент «Интера» Беппе Маротта стал акционером клуба.
Маротта получил около 2% акций.
«Инвестиции Маротты отражают его преданность «Интеру», разделяемое им видение и полное соответствие долгосрочным целям Oaktree на благо клуба и его дальнейшего развития», – говорится в заявлении «Интера».
Маротта занимает должность президента «Интера» с 4 июня 2024 года. В миланском клубе бывший директор «Ювентуса», Сампдории» и «Аталанты» работает с 2018 года.
