Президент «Интера» Беппе Маротта стал акционером клуба. Его доля – около 2%

Президент «Интера» Беппе Маротта стал акционером клуба.

Маротта получил около 2% акций.

«Инвестиции Маротты отражают его преданность «Интеру», разделяемое им видение и полное соответствие долгосрочным целям Oaktree на благо клуба и его дальнейшего развития», – говорится в заявлении «Интера ».

Маротта занимает должность президента «Интера» с 4 июня 2024 года. В миланском клубе бывший директор «Ювентуса», Сампдории» и «Аталанты» работает с 2018 года.

