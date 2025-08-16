Хасанби Биджиев: «Дагестан – самый футбольный регион России. Здесь футбольный бум»
Хасанби Биджиев отметил любовь к футболу в Дагестане.
«Дагестан – самый футбольный регион России.
Чтобы убедиться, нужно просто прийти на «Анжи-Арену» и посмотреть, сколько детей там играет в футбол. Каждый день, с утра до ночи.
И такая ситуация по всему Дагестану. В регионе сейчас футбольный бум. Действительно очень большой ажиотаж к футболу.
Думаю, успехи махачкалинского «Динамо» дали дополнительный толчок развитию футбола в регионе. И это здорово! Потому что в Дагестане всегда растет очень много талантливых ребят. Надеюсь, так все и будет продолжаться», – сказал тренер махачкалинского «Динамо».
Команда Биджиева проводит второй сезон в Мир РПЛ.
