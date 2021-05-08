Роналду нет в сборной Серии А по версии CIES. Форвард «Юве» стал лучшим бомбардиром турнира

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил символическую сборную лучших игроков Серии А в сезоне-2020/21.
В нее не вошел нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, занявший первое место в списке лучших бомбардиров итальянского чемпионата в этом сезоне.
Сборная лучших игроков Серии А-2020/21 по версии CIES выглядит так:
Вратарь: Самир Ханданович («Интер»);
Защитники: Робин Гозенс («Аталанта»), Алессандро Бастони, Милан Шкриньяр, Ашраф Хакими (все – «Интер»);
Полузащитники: Марцело Брозович («Интер»), Хакан Чалханоглу («Милан»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Доменико Берарди («Сассуоло»);
Нападающий: Ромелу Лукаку («Интер»).
Антонио Конте, Ромелу Лукаку, Генрих Мхитарян, Руслан Малиновский – и почти без Роналду. На обломках «Ювентуса» ищем новых героев Серии А