Андрей Канчельскис: «В «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди. В кризис обвиняют друг друга – вот вам и народная команда»
Андрей Канчельскис заявил, что в «Спартаке» нет профессионалов.
В этом сезоне красно-белые под руководством тренера Деяна Станковича набрали 4 очка в 4 турах Мир РПЛ и занимают 11-е место.
«В «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди – для меня это очевидно.
Каждый раз, когда случается кризис, они начинают переводить стрелки друг на друга и обвинять друг друга в проблемах. Вот вам и народная команда.
Не жду от «Спартака» хороших результатов из-за того, что в клубе сейчас не видно профессионалов», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?17515 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Евро-футбол»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости