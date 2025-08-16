Андрей Канчельскис: «В «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди. В кризис обвиняют друг друга – вот вам и народная команда»

Андрей Канчельскис заявил, что в «Спартаке» нет профессионалов.

В этом сезоне красно-белые под руководством тренера Деяна Станковича набрали 4 очка в 4 турах Мир РПЛ и занимают 11-е место.

«В «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди – для меня это очевидно.

Каждый раз, когда случается кризис, они начинают переводить стрелки друг на друга и обвинять друг друга в проблемах. Вот вам и народная команда.

Не жду от «Спартака » хороших результатов из-за того, что в клубе сейчас не видно профессионалов», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис .