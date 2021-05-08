Руй Витория возглавил «Спартак». Контракт – на 2 года

Новым главным тренером «Спартака» стал португалец Руй Витория.
Как сообщает пресс-служба клуба, специалист подписал контракт на 2 года. Штаб Витории уже приступил к работе и готовит детальный план подготовки к новому сезону. Знакомство с командой состоится в середине июня, когда футболисты выйдут из отпуска.
В конце декабря 2020 года специалист покинул должность главного тренера команды «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Также в ходе карьеры он работал в Португалии с «Фатимой», «Пасуш де Феррейра», «Виторией» из Гимараэша и «Бенфикой».
Руй Витория – новый главный тренер «Спартака» 🇵🇹— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 24, 2021
Португалец подписал контракт на два года. Желаем Рую Витории и его помощникам успехов в «Спартаке»! 🔴⚪️#ПартияНачалась pic.twitter.com/349htysTFn