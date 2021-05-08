Руй Витория возглавил «Спартак». Контракт – на 2 года

Новым главным тренером «Спартака» стал португалец Руй Витория.

Как сообщает пресс-служба клуба, специалист подписал контракт на 2 года. Штаб Витории уже приступил к работе и готовит детальный план подготовки к новому сезону. Знакомство с командой состоится в середине июня, когда футболисты выйдут из отпуска.

В конце декабря 2020 года специалист покинул должность главного тренера команды «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Также в ходе карьеры он работал в Португалии с «Фатимой», «Пасуш де Феррейра», «Виторией» из Гимараэша и «Бенфикой».