Россия впервые проиграла на ЧМ-2021, уступив Словакии (1:3)

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В Латвии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России уступила Словакии (1:3).

Россияне потерпели первое поражение на турнире.

Ранее команда Валерия Брагина одержала две победы – над Чехией (4:3) и Великобританией (7:1).

Словакия – Россия 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Дата проведения
24 мая, 16.15, «Олимпийский спортивный центр»
Онлайн матча Видео
1:0 – 30 Келемен (Роман)
1:1 – 31 Барабанов (Толчинский, Слепышев)
2:1 – 53 Гернат (Гривик, Цегларик)
3:1 – 58 Дялога (Цегларик, Гривик)

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