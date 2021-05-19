Россия впервые проиграла на ЧМ-2021, уступив Словакии (1:3)

В Латвии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России уступила Словакии (1:3).
Россияне потерпели первое поражение на турнире.
Ранее команда Валерия Брагина одержала две победы – над Чехией (4:3) и Великобританией (7:1).
- Дата проведения
- 24 мая, 16.15, «Олимпийский спортивный центр»
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