Личка начал в «Фатих Карагюмрюк» с поражения – 0:3 от «Галатасарая». Икарди забил в первой игре после «крестов», форвард отсутствовал с ноября 2024 года

Марцел Личка проиграл первый матч во главе турецкого клуба.

«Фатих Карагюмрюк » под руководством чешского специалиста уступил «Галатасараю» (0:3) на выезде в матче чемпионата Турции. Команда экс-тренера «Динамо » действовала в меньшинстве с 23-й минуты игры.

Нападающий «Галатасарая » Мауро Икарди вышел на замену на 81-й минуте и забил 87-й. Аргентинец отличился в первом матче после травмы – он отсутствовал с ноября 2024 года из-за повреждения крестообразных связок.