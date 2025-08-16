Личка начал в «Фатих Карагюмрюк» с поражения – 0:3 от «Галатасарая». Икарди забил в первой игре после «крестов», форвард отсутствовал с ноября 2024 года
Марцел Личка проиграл первый матч во главе турецкого клуба.
«Фатих Карагюмрюк» под руководством чешского специалиста уступил «Галатасараю» (0:3) на выезде в матче чемпионата Турции. Команда экс-тренера «Динамо» действовала в меньшинстве с 23-й минуты игры.
Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди вышел на замену на 81-й минуте и забил 87-й. Аргентинец отличился в первом матче после травмы – он отсутствовал с ноября 2024 года из-за повреждения крестообразных связок.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
