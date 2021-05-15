Тарасенко, Орлов и Самсонов готовы сыграть на ЧМ, Овечкин не сможет из-за травм

Теги Сборная России по хоккею травмы Вашингтон Кубок Стэнли Сент-Луис Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов ЧМ по хоккею Владимир Тарасенко Илья Самсонов Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет принять участия в чемпионате мира в составе сборной России из-за большого количества повреждений, полученных в матчах чемпионата НХЛ и Кубка Стэнли.

Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Вратарь «Кэпиталс» Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы приехать в национальную команду. ФХР прорабатывает детали перелета игроков в Латвию.

Также согласие на участие в ЧМ дал форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Сегодня «Вашингтон» и «Сент-Луис» вылетели из плей-офф в первом раунде, проиграв «Бостону» (1-4) и «Колорадо» (0-4) соответственно.

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