Рамос – вне состава сборной Испании на Евро. Лапорт, Бускетс, Педри, Альба, Мората и Тиаго – в заявке, а игроков «Реала» нет

Тренерский штаб сборной объявил состав на .

В заявку из 24 человек не попал ни один игрок , включая защитника .

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), («Манчестер Юнайтед»), Роберт Санчес («Брайтон»).

Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Жорди Альба («Барселона»), Пау Торрес («Вильярреал»), Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия (оба – «Манчестер Сити»), Диего Льоренте («Лидс»), Сесар Аспиликуэта («Челси»).

Полузащитники / нападающие: Коке, Маркос Льоренте (оба – «Атлетико»), Педри, Серджи Бускетс (оба – «Барселона»), Ферран Торрес, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тиаго Алькантара («Ливерпуль»), Фабиан Руис («Наполи»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Жерар Морено («Вильярреал»), Альваро Мората («Ювентус»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Пабло Сарабия («ПСЖ»).