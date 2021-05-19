Всех сотрудников посольства Латвии обязали покинуть Беларусь. В Риге заменили флаг страны на бело-красно-белый

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Всех сотрудников посольства Латвии обязали покинуть Беларусь.

Им предложили покинуть страну в течение 24 часов.

В Риге в настоящее время проходит чемпионат мира. В центре города на площадке установлены флаги стран, участвующих в турнире.

Сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили красно-зеленый флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг. В прошлом году он стал символом оппозиции Александру Лукашенко.

Накануне в Беларуси был задержан бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Он летел на самолете авиакомпании Ryanair рейсом Афины – Вильнюс. Воздушное судно экстренно приземлилось в Минске из-за сообщения о минировании. После посадки Протасевича задержали.

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