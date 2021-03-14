Бывшая российская биатлонистка Солтаганова: «В Норвегии, в отличие от России, фармакологию используют, чтобы вылечить болезнь, а не для улучшения результатов»

Бывшая российская биатлонистка Варвара Солтаганова, которая сейчас работает в Федерации биатлона Норвегии, рассказала об отношении к биодобавкам в Норвегии и России.

Солтаганова опрашивала на эту тему норвежских и российских биатлонистов в рамках дипломного проекта.

«Норвежские спортсмены с большой осторожностью принимают БАДы. Могут принимать рыбий жир, витамин D, витамин C – те, что продаются исключительно в норвежских аптеках. Понятно, что все пьют изотоники или гели – это я не рассматриваю как добавку. Но норвежцы как огня боятся других добавок – например, стимулирующих.

И вообще, боятся того, что добавки будут загрязнены запрещенными препаратами – никто от этого не застрахован. Это явно прослеживалось в интервью со всеми норвежцами, они очень осведомлены – никогда не закажут через интернет, даже в соседней Швеции боятся что-то купить. Только аптека, только Норвегия и только если врач сказал.

Что касается медикаментов – тоже только по показанию врача. В Норвегии невозможно купить лекарства, не имея рецепт. Причем рецепт не на бумажке, а электронный – его не подделать и он относится только к тебе, получить можно только через врача.

Если у человека астма, это часто прослеживается в раннем возрасте – как правило, с этих лет у тебя есть рецепт на медикаменты. В отличие от России, фармакологию используют, чтобы вылечить или компенсировать болезнь, но никак не для того, чтобы получить лучшие результаты. Те же добавки тоже всегда идут по назначению.

У спортсменов постоянно берут биохимию крови. Если видят, что чего-то не хватает, то пытаются компенсировать питанием. Если даже через питание не получается – возможно, переходят на добавки.

Что забавно, все норвежцы говорили как один. На пятом интервью я точно знала, что мне ответят. Там очень четкие правила: что можно, что нельзя и как мы себя ведем в определенной ситуации – нормы команды четко разграничены.

В России все наоборот. Спортсмены открыты к экспериментам, кто-то заказывает добавки в интернете – в Америке, в Японии. Часто говорят: мне друг посоветовал, и я заказал. Или: я зашел в комнату к приятелю, увидел там упаковки, тоже захотел попробовать. В основном спортсмены старались не покупать добавки в России – ждали заграничного сбора, чтобы взять хорошие, качественные.

Осознанности в плане рисков я не заметила, хотя еще раз подчеркну: речь о разрешенных препаратах, а не о допинге. Норвежцам хорошо промыли мозги, а российские спортсмены менее осведомлены о рисках приема БАДов.

Другая разница между командами – в отношении к добавкам. Норвежцы смотрят на них как на что-то необязательное, дополнение к питанию, и то больше с эффектом плацебо. Норвежцы в курсе, что эффективность большинства добавок не доказана научно.

Российские спортсмены, с которыми я говорила, считают, что прием БАДов и разрешенной фармакологии – неотъемлемая часть спорта высших достижений. Если ты спортсмен, то должен принимать, чтобы поддерживать функцию. Прием препаратов становится особенно актуален с возрастом.

Подход к фармакологии достаточно либеральный. Все спортсмены получали пакет с медикаментами от врача с наставлениями: перед сбором мы пропиваем это, после – это, для гипоксии – это, печень почистить – это, не забудьте принять добавки. Еще раз: это разрешенные препараты, все окей, претензий быть не может. Но сама логика, что нужно что-то постоянно принимать – она присутствовала», – сказала Солтаганова.

Русская девушка внедрилась в норвежский биатлон. Что она там делает и как готова помочь нашим?