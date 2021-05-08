Зарема Салихова: «Попов, как и Газизов, так и не представил стратегию развития «Спартака». «Стать чемпионом» – не стратегия, это лозунг»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Попов Шамиль Газизов Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, подвергла критике работу менеджеров клуба.

«У любого руководителя есть 100 дней, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Спустя этот период оцениваешь первые результаты.

К сожалению, нынешний спортивный директор (Дмитрий Попов – примечание Sports.ru) клуба, равно как и бывший генеральный (Шамиль Газизов – примечание Sports.ru), так и не предоставил спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах.

«Стать чемпионом» – это не стратегия, это лозунг. Это не придирки к спортивному департаменту. Стратегию развития я требую от каждого департамента, так как необходимо заранее закладывать в бюджет затраты и ожидаемые прибыли.

Я неоднократно требовала этой стратегии и ответы на поставленные вопросы как на рабочих еженедельных совещаниях, так и в групповых клубных чатах и личных сообщениях. Надеюсь, скрины не нужно прикладывать», – заявила Салихова.

Зарема все еще мочит Руя Виторию. И намекает на нечестность Попова

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