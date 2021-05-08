Зарема Салихова: «Попов, как и Газизов, так и не представил стратегию развития «Спартака». «Стать чемпионом» – не стратегия, это лозунг»

, жена владельца Леонида Федуна, подвергла критике работу менеджеров клуба.

«У любого руководителя есть 100 дней, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Спустя этот период оцениваешь первые результаты.

К сожалению, нынешний спортивный директор ( – примечание Sports.ru) клуба, равно как и бывший генеральный ( – примечание Sports.ru), так и не предоставил спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах.

«Стать чемпионом» – это не стратегия, это лозунг. Это не придирки к спортивному департаменту. Стратегию развития я требую от каждого департамента, так как необходимо заранее закладывать в бюджет затраты и ожидаемые прибыли.

Я неоднократно требовала этой стратегии и ответы на поставленные вопросы как на рабочих еженедельных совещаниях, так и в групповых клубных чатах и личных сообщениях. Надеюсь, скрины не нужно прикладывать», – заявила Салихова.

Зарема все еще мочит Руя Виторию. И намекает на нечестность Попова