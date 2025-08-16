Тренер «Акрона» Тедеев о лимите: «Любые искусственные ограничения ни к чему хорошему не приводят, если мы хотим заявить о себе в Европе»
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в этом году будет подписан приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Оптимальным представляется вариант с пятью легионерами на поле и десятью в заявке.
«Я за то, чтобы хорошо вели работу в детско‑юношеском футболе, за то, чтобы игроки, которые приходят во взрослый футбол, были готовы конкурировать.
Если мы хотим заявить о себе в Европе, то нужно понимать, что любые искусственные ограничения ни к чему хорошему не приводят. И нам в данной ситуации нужно усиливать работу здесь, в детском секторе, чтобы готовить более сильных футболистов. А они, в свою очередь, могли бы не допускать того, чтобы средние иностранцы приходили к нам.
Все должно происходить естественно, на мой взгляд. Но для этого нужно особенное внимание уделять детскому тренеру, инфраструктурным возможностям и так далее. И самое главное – готовить футболистов», – сказал главный тренер «Акрона».