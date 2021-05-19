Россия проиграла Словакии на ЧМ впервые с 2004 года

Сборная России уступила сборной Словакии (1:3) в матче ЧМ-2021.
Словацкая команда с тренером Крэйгом Рэмзи обыграла Россию на чемпионате мира впервые с 2004 года.
Тогда Словакия победила со счетом 2:0.
Национальная команда под руководством тренера Валерия Брагина потерпела первое поражение на турнире. В следующем матче, 26 мая, Россия встретится с командой Дании.
Первое поражение России на ЧМ-2021 – 1:3 от Словакии. Все голы матча – тут
- Дата проведения
- 24 мая, 16.15, «Олимпийский спортивный центр»