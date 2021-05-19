Россия проиграла Словакии на ЧМ впервые с 2004 года

уступила (1:3) в матче .

Словацкая команда с тренером обыграла Россию на чемпионате мира впервые с 2004 года.

Тогда Словакия победила со счетом 2:0.

Национальная команда под руководством тренера потерпела первое поражение на турнире. В следующем матче, 26 мая, Россия встретится с командой Дании.

Первое поражение России на ЧМ-2021 – 1:3 от Словакии. Все голы матча – тут