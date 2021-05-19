Россия проиграла Словакии на ЧМ впервые с 2004 года

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Сборная России уступила сборной Словакии (1:3) в матче ЧМ-2021.

Словацкая команда с тренером Крэйгом Рэмзи обыграла Россию на чемпионате мира впервые с 2004 года.

Тогда Словакия победила со счетом 2:0.

Национальная команда под руководством тренера Валерия Брагина потерпела первое поражение на турнире. В следующем матче, 26 мая, Россия встретится с командой Дании.

Первое поражение России на ЧМ-2021 – 1:3 от Словакии. Все голы матча – тут

Словакия – Россия 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Дата проведения
24 мая, 16.15, «Олимпийский спортивный центр»
Онлайн матча Видео
1:0 – 30 Келемен (Роман)
1:1 – 31 Барабанов (Толчинский, Слепышев)
2:1 – 53 Гернат (Гривик, Цегларик)
3:1 – 58 Дялога (Цегларик, Гривик)

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