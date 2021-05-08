Артем Дзюба: «Есть конструктивная критика, а есть блогеры, смотрящие футбол из космоса. Все равно что я бы сантехнику подсказывал, как и что делать»

Нападающий и сборной России Артем Дзюба поделился своим отношением к критике.

– Как относишься к критике после поражений сборной?

– Есть конструктивная критика, а есть блогеры, которые футбол смотрят из космоса.

Это все равно что я бы пригласил домой сантехника и начал бы ему подсказывать, как и что делать. Он сказал бы мне: «Делай сам». Я бы ответил: «Нет, продолжайте».

– Главный козырь нынешней сборной?

– Думаю, физическое состояние. Мы должны хорошо подготовиться к турниру. Плюс дисциплина. Бельгия и Дания – сильные команды, – сказал футболист.