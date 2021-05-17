НБА. Плей-офф. «Милуоки» встретится дома с «Майами», «Денвер» примет «Портленд»

В понедельник, 24 мая, в рамках первого раунда плей-офф НБА состоятся два матча.
«Милуоки» Янниса Адетокумбо, ведущий 1-0 в серии, постарается отстоять преимущество домашней площадки в противостоянии с финалистом прошлого сезона «Майами» Джимми Батлера.
«Портленд» Дэмиана Лилларда, также победивший в первом матче серии, попробует развить успех в гостевой игре с «Денвером» Николы Йокича.
НБА
Первый раунд
Вторые матчи
- Дата проведения
- 25 мая, 02.30, «Fiserv Forum»
«Милуоки» ведет в серии – 1-0.
- Дата проведения
- 25 мая, 05.00, «Ball Arena»
«Портленд» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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