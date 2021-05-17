НБА. Плей-офф. «Милуоки» встретится дома с «Майами», «Денвер» примет «Портленд»

В понедельник, 24 мая, в рамках первого раунда плей-офф НБА состоятся два матча.

«Милуоки» Янниса Адетокумбо, ведущий 1-0 в серии, постарается отстоять преимущество домашней площадки в противостоянии с финалистом прошлого сезона Джимми Батлера.

Дэмиана Лилларда, также победивший в первом матче серии, попробует развить успех в гостевой игре с Николы Йокича.

НБА

Первый раунд

Вторые матчи

ведет в серии – 1-0.

«Портленд» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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