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    НБА. Плей-офф. «Милуоки» встретится дома с «Майами», «Денвер» примет «Портленд»

    Теги результаты Денвер Майами Милуоки Портленд НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В понедельник, 24 мая, в рамках первого раунда плей-офф НБА состоятся два матча.

    «Милуоки» Янниса Адетокумбо, ведущий 1-0 в серии, постарается отстоять преимущество домашней площадки в противостоянии с финалистом прошлого сезона «Майами» Джимми Батлера.

    «Портленд» Дэмиана Лилларда, также победивший в первом матче серии, попробует развить успех в гостевой игре с «Денвером» Николы Йокича.

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Вторые матчи

    Милуоки – Майами
    Дата проведения
    25 мая, 02.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    «Милуоки» ведет в серии – 1-0.

    Денвер – Портленд
    Дата проведения
    25 мая, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    «Портленд» ведет в серии – 1-0.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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