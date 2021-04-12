Менеджер Хабиба: «Конор похож на элитную проститутку. Бойцы, которые с ним дерутся, получают клеймо»

, менеджер экс-чемпиона в легком весе , высказался относительно бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах .

«Теперь у нас есть Макгрегор, который подерется с Дастином Порье, верно? Они будут драться друг с другом, и, вероятно, Макгрегор снова сдастся.

Он сдается и сдается. Для меня он не имеет значения. Он парень, который похож на элитную проститутку. Теперь люди хотят пойти с ним на свидание, чтобы показать: «Эй, у меня есть красивая девушка».

Бойцы, которые проводят с ним бои, получают это влияние, но они получают еще и клеймо, что они дрались с Конором Макгрегором.

Они не понимают, что Конор Макгрегор не выигрывал три года. Теперь для всех этих парней он стал лишь ступенькой», – рассказал Абдель-Азиз.

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