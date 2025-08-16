Левандовски не стал сравнивать Ямаля и Мастантуоно: «На «Реал» давят, чтобы они нашли кого-то вроде Ламина. Но это невозможно – такие игроки появляются раз в 10 лет»
Роберт Левандовски не стал сравнивать Ламина Ямаля и Франко Мастантуоно.
«Реал» в межсезонье подписал 18-летнего аргентинца из «Ривер Плейт» за 63 миллиона евро.
«Нельзя сравнивать игроков, особенно в молодом возрасте. Конечно, на «Реал» давят, чтобы они нашли кого-то вроде Ламина. Думаю, это невозможно. Лучше идти своим путем.
Но найти его невозможно, потому что такие игроки не рождаются в каждом городе, каждый год. Это происходит раз в 10 лет.
То же самое было и раньше: с Криштиану Роналду и Лионелем Месси – они были совершенно разными игроками.
Вы не сможете найти следующего Месси или следующего Криштиану Роналду, потому что они уникальны», – сказал нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?17520 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости