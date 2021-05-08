Гвардиола – лучший тренер года в Англии по версии Ассоциации тренеров

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получил персональную награду.

Его назвали лучшим тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA). Он получал эту награду в сезоне-2017/18.

В списке претендентов также были Марсело Бьелса («Лидс»), Даниэль Фарке («Норвич»), Эмма Хейс (женская команда «Челси»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Брендан Роджерс («Лестер»).

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Марсело Бьелса
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