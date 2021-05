Гвардиола – лучший тренер года в Англии по версии Ассоциации тренеров

Главный тренер получил персональную награду.

Его назвали лучшим тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA). Он получал эту награду в сезоне-2017/18.

В списке претендентов также были ( ), ( ), Эмма Хейс (женская команда «Челси»), («Вест Хэм») и («Лестер»).

Pep Guardiola wins The Sir Alex Ferguson Trophy for the LMA Manager of the Year 🏆



View the full list of #LMAAnnualAwards winners here: https://t.co/SobCNkgQOT pic.twitter.com/sNE1YhWtrr