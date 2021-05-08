Гвардиола – лучший тренер года в Англии по версии Ассоциации тренеров

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получил персональную награду.
Его назвали лучшим тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA). Он получал эту награду в сезоне-2017/18.
В списке претендентов также были Марсело Бьелса («Лидс»), Даниэль Фарке («Норвич»), Эмма Хейс (женская команда «Челси»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Брендан Роджерс («Лестер»).
Pep Guardiola wins The Sir Alex Ferguson Trophy for the LMA Manager of the Year 🏆— LMA (@LMA_Managers) May 24, 2021
View the full list of #LMAAnnualAwards winners here: https://t.co/SobCNkgQOT pic.twitter.com/sNE1YhWtrr