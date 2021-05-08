Фердинанд пожаловался на расистские оскорбления на матче «Вулвс» и «МЮ». Фаната арестовали

Бывший защитник подвергся оскорблениям на почве расизма во время матча с манкунианцами (1:2).

«Обращаюсь к фанату «Вулвс», которого выкинули со стадиона за обезьяний чант в мой адрес. Тебя должны отстранить от футбола и обучить.

Встреться со мной, и я помогу тебе понять, каково это, когда тебя оскорбляют на расовой почве!» – написал экс-футболист в твиттере.

После заявления Фердинанда подозреваемый мужчина был арестован.

«Вулверхэмптон» принес извинения Фердинанду: «Этот человек не представляет наш клуб, наших болельщиков или наши ценности».