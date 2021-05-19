Глава ФХБ о замене флага Беларуси в Риге: «Попытка политизировать мировой хоккейный форум. Это противоречит спортивному характеру чемпионата»

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Глава ФХБ Дмитрий Басков прокомментировал инцидент с заменой флага Беларуси в Риге, где проходит ЧМ-2021.

«Федерация хоккея Беларуси считает жест рижской администрации актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим нашу страну на ЧМ-2021.

Как мы неоднократно подчеркивали ранее, наша команда поехала на турнир, чтобы доказать состоятельность нашей страны на спортивной площадке, а не с политической трибуны, на которую всячески пытались ее затащить еще в период подготовки к совместному с Латвией проведению чемпионата.

Мы глубоко возмущены, что в отсутствие политического инструментария представители зарубежных государств считают возможным сделать спорт площадкой политических разбирательств.

В настоящее время мы уже направили официальную ноту в адрес президента ИИХФ Рене Фазеля, Оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии.

Замена государственного флага Беларуси в пуле флагов стран-участниц турнира и официальных символов чемпионата является ничем иным как попыткой политизировать мировой хоккейный форум в Риге и прямо противоречит спортивному характеру чемпионата.

Нам также известно о несанкционированных пикетах в местах пребывания нашей команды. Все эти факты прямо нарушают Кодекс поведения ИИХФ, которым должны руководствоваться и страны-организаторы турниров под эгидой Международной федерации хоккея.

Поэтому сейчас мы всерьез обеспокоены безопасностью наших игроков в Риге и надеемся, что ИИХФ сможет обеспечить не только дополнительные меры защиты команды от внешнего давления, но и исполнение собственных нормативных актов», – сказал Басков.

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