Глава ФХБ о замене флага Беларуси в Риге: «Попытка политизировать мировой хоккейный форум. Это противоречит спортивному характеру чемпионата»

Глава ФХБ Дмитрий Басков прокомментировал инцидент с заменой флага Беларуси в Риге, где проходит ЧМ-2021.
«Федерация хоккея Беларуси считает жест рижской администрации актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим нашу страну на ЧМ-2021.
Как мы неоднократно подчеркивали ранее, наша команда поехала на турнир, чтобы доказать состоятельность нашей страны на спортивной площадке, а не с политической трибуны, на которую всячески пытались ее затащить еще в период подготовки к совместному с Латвией проведению чемпионата.
Мы глубоко возмущены, что в отсутствие политического инструментария представители зарубежных государств считают возможным сделать спорт площадкой политических разбирательств.
В настоящее время мы уже направили официальную ноту в адрес президента ИИХФ Рене Фазеля, Оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии.
Замена государственного флага Беларуси в пуле флагов стран-участниц турнира и официальных символов чемпионата является ничем иным как попыткой политизировать мировой хоккейный форум в Риге и прямо противоречит спортивному характеру чемпионата.
Нам также известно о несанкционированных пикетах в местах пребывания нашей команды. Все эти факты прямо нарушают Кодекс поведения ИИХФ, которым должны руководствоваться и страны-организаторы турниров под эгидой Международной федерации хоккея.
Поэтому сейчас мы всерьез обеспокоены безопасностью наших игроков в Риге и надеемся, что ИИХФ сможет обеспечить не только дополнительные меры защиты команды от внешнего давления, но и исполнение собственных нормативных актов», – сказал Басков.
Мэр Риги заменил флаг Беларуси на бело-красно-белый: «Флаг, символизирующий режим государственного терроризма, неуместен в городе»