«Зениту» интересен Чалханоглу

проявляет интерес к полузащитнику «Милана» .

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, российский клуб прорабатывает вариант с подписанием 27-летнего хавбека.

«У турка заканчивается контракт с , поэтому у «Зенита» есть шанс подписать его на правах свободного агента. Питерцы планируют побороться за хавбека с другими европейскими клубами», – сообщил один из источников.

Второй собеседник подтвердил эти сведения и добавил, что интерес к хавбеку обусловлен тем, что главный тренер «Зенита» хочет видеть в клубе нового атакующего полузащитника.

В этом сезоне Чалханоглу провел 33 матча в Серии А, забил 4 мяча и сделал 9 голевых передач. С его статистикой можно ознакомиться здесь.