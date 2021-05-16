«Джиро д’Италия». 16-й этап. Гонщики проедут 153 км по маршруту с двумя категорийными вершинами

Сегодня проходит 16-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 153 км по маршруту с двумя категорийными вершинами.
Маршрут королевского этапа был изменен из-за снега и низкой температуры. Протяженность заезда сократили с 212 до 153 км, перевалы Федайя и Пордой исключены из гонки. Таким образом высшей точкой многодневки будет перевал Джау, который находится на высоте 2233 м.
«Джиро д’Италия»
16-й этап
Сачиле – Кортина-д’Ампеццо
153 км
Начало – 12.00 по московскому времени, трансляция – на телеканале Eurosport 1.
Общий зачет (после 15-го этапа)
1. Эган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 62.13,33
2. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 1,33
3. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 1,51
4. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 1,57
5. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 2,11
6. Джулио Чикконе (Италия, Trek-Segafredo) – 3,03
7. Ремко Эвенепул (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – 3,52
8. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 3,54
9. Тобиас Фосс (Норвегия, Jumbo-Visma) – 5,37
10. Аттила Вальтер (Венгрия, Groupama – FDJ) – 7,49
11. Дэниэл Мартин (Ирландия, Israel Start-Up Nation) – 7,50
12. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 8,32
13. Давиде Формоло (Италия, UAE-Team Emirates) – 9,52
14. Ник Шульц (Австралия, BikeExchange) – 10,15
15. Джордж Беннетт (Австралия, Jumbo-Visma) – 11,48