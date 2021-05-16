«Джиро д’Италия». 16-й этап. Гонщики проедут 153 км по маршруту с двумя категорийными вершинами

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Сегодня проходит 16-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 153 км по маршруту с двумя категорийными вершинами. 

Маршрут королевского этапа был изменен из-за снега и низкой температуры. Протяженность заезда сократили с 212 до 153 км, перевалы Федайя и Пордой исключены из гонки. Таким образом высшей точкой многодневки будет перевал Джау, который находится на высоте 2233 м.

«Джиро д’Италия»

16-й этап

Сачиле – Кортина-д’Ампеццо

153 км

Профиль/Карта

Начало – 12.00 по московскому времени, трансляция – на телеканале Eurosport 1. 

Общий зачет (после 15-го этапа)

1. Эган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 62.13,33

2. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 1,33

3. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 1,51

4. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 1,57

5. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 2,11

6. Джулио Чикконе (Италия, Trek-Segafredo) – 3,03

7. Ремко Эвенепул (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – 3,52

8. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, INEOS Grenadiers) – 3,54

9. Тобиас Фосс (Норвегия, Jumbo-Visma) – 5,37

10. Аттила Вальтер (Венгрия, Groupama – FDJ) – 7,49

11. Дэниэл Мартин (Ирландия, Israel Start-Up Nation) – 7,50

12. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 8,32

13. Давиде Формоло (Италия, UAE-Team Emirates) – 9,52

14. Ник Шульц (Австралия, BikeExchange) – 10,15

15. Джордж Беннетт (Австралия,  Jumbo-Visma) – 11,48

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