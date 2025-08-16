Месси готов сыграть с «Гэлакси». Форвард «Интер Майами» пропустил 2 матча из-за травмы
Лионель Месси готов сыграть в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси».
Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано сообщил, что аргентинский нападающий близок к возвращению после травмы и имеет шанс сыграть в матче регулярного чемпионата МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси».
«Лео в порядке. Со среды он уже тренировался с командой. Если не произойдет ничего необычного, то он будет в заявке на предстоящий матч», – сказал Маскерано.
Лионель Месси ранее пропустил две игры клуба из Флориды – в Кубке лиг против «Пумас» (3:1) и в МЛС против «Орландо Сити» (1:4).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
