  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси готов сыграть с «Гэлакси». Форвард «Интер Майами» пропустил 2 матча из-за травмы
7

Месси готов сыграть с «Гэлакси». Форвард «Интер Майами» пропустил 2 матча из-за травмы

Лионель Месси готов сыграть в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси».

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано сообщил, что аргентинский нападающий близок к возвращению после травмы и имеет шанс сыграть в матче регулярного чемпионата МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Лео в порядке. Со среды он уже тренировался с командой. Если не произойдет ничего необычного, то он будет в заявке на предстоящий матч», – сказал Маскерано.

Лионель Месси ранее пропустил две игры клуба из Флориды – в Кубке лиг против «Пумас» (3:1) и в МЛС против «Орландо Сити» (1:4).

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?17514 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoИнтер Майами
logoХавьер Маскерано
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoЛос-Анджелес Гэлакси
logoтравмы
logoСборная Аргентины по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Левандовски не стал сравнивать Ямаля и Мастантуоно: «На «Реал» давят, чтобы они нашли кого-то вроде Ламина. Но это невозможно – такие игроки появляются раз в 10 лет»
49 минут назад
Фанат в инвалидной коляске оскорбил Семеньо на почве расизма. 47-летнего болельщика «Ливерпуля» вывели со стадиона в перерыве матча с «Борнмутом», полиция ведет расследование
3522 минуты назад
Президент «Интера» Беппе Маротта стал акционером клуба. Его доля – около 2%
128 минут назадФото
Угаров о том, что «Спартак» популярнее «Зенита»: «Это заслуга эры Романцева. Петербуржцы с 2006 года гораздо популярнее»
3446 минут назад
«Барса» зарегистрировала Рэшфорда. Арендованный у «МЮ» форвард сможет сыграть в 1-м туре с «Мальоркой»
2658 минут назад
«МЮ» не подпишет Балеба. «Брайтон» хочет 115 млн фунтов за опорника
33сегодня, 08:47
Георгий Черданцев: «Спартак» запутался в иностранцах, красно‑белых должен тренировать россиянин. Золото 2017 года – стечение обстоятельств»
31сегодня, 08:45
Федор Смолов: «Спартак» мне больше не нравится с детства, чем «Зенит». Это мой основной раздражитель»
19сегодня, 08:43
Андрей Канчельскис: «В «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди. В кризис обвиняют друг друга – вот вам и народная команда»
38сегодня, 08:20
«Галатасарай» предложил 10 млн евро за Эдерсона. «Ман Сити» хочет больше
4сегодня, 08:18
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Сокола», «Факел» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
326 минут назадLive
Сантос из «Краснодара» о лимите: «Изменения нужны с базового уровня – с академий. В любой стране стремятся к тому, чтобы появлялось больше своих специалистов»
35 минут назад
Хасанби Биджиев: «Дагестан – самый футбольный регион России. Здесь футбольный бум»
237 минут назад
Личка начал в «Фатих Карагюмрюк» с поражения – 0:3 от «Галатасарая». Икарди забил в первой игре после «крестов», форвард отсутствовал с ноября 2024 года
457 минут назад
Хавбек «Краснодара» Перрен сравнил чемпионат России и Лигу 1: «РПЛ более технична»
8сегодня, 08:32
«Спартак» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
38сегодня, 08:27
Кубок Германии. «Лейпциг» в гостях у «Зандхаузена», «Вольфсбург» – у «Хемелингена», «Гамбург» против «Пирмазенса»
5сегодня, 08:20
Лига 1 стартовала! «Монако» Головина сыграет с «Гавром», «Лион» против «Ланса», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Нантом» в воскресенье
25сегодня, 08:18
Кубок Италии. «Комо» примет «Зюдтироль», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
2сегодня, 08:10
Жоао Виктор мог перейти в «Динамо» и «Локо»: «Интерес был, но я сразу сосредоточился на ЦСКА. Общался с Алеррандро, Мойзесом и Рошей»
6сегодня, 07:58