Месси готов сыграть с «Гэлакси». Форвард «Интер Майами» пропустил 2 матча из-за травмы

Лионель Месси готов сыграть в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси».

Главный тренер «Интер Майами » Хавьер Маскерано сообщил, что аргентинский нападающий близок к возвращению после травмы и имеет шанс сыграть в матче регулярного чемпионата МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси ».

«Лео в порядке. Со среды он уже тренировался с командой. Если не произойдет ничего необычного, то он будет в заявке на предстоящий матч», – сказал Маскерано.

Лионель Месси ранее пропустил две игры клуба из Флориды – в Кубке лиг против «Пумас» (3:1) и в МЛС против «Орландо Сити» (1:4).