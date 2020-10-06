ЦСКА победил СКА, Мозес в форме «Спартака», Ротенберг в заявке «Локо», откровения Шатова и Плющенко и другие новости утра

1. Виктор Мозес прилетел в Москву. Нигериец взял в «Спартаке» 8-й номер, под которым играл Глушаков. Москвичи показали стильные фотографии новичка в красно-белой футболке.

2. ЦСКА победил СКА (3:1) благодаря дублю Окулова, «Ак Барс» проиграл «Барысу» (0:1 ОТ), «Автомобилист» был сильнее «Торпедо» (3:2 Б), «Магнитка» не справилась с «Нефтехимиком» (3:4) и другие итоги дня.

3. Борис Ротенберг включен в заявку «Локомотива» на РПЛ. 34-летний защитник не играет с 2018 года. Антон Миранчук согласовал новый контракт с «Локо». Осталось уладить детали.

4. Полузащитник «Рубина» Олег Шатов дал резонансное интервью. Выступил на тему политики: «Несменяемость власти – это неправильно. В России много проблем, но у нас разве есть выбор?». Рассказал о терках с Дзюбой: «Уважаю его как спортсмена, но мы не сходимся в жизненном плане, поэтому не общаемся». И о конфликте с Малафеевым: «В одну лодку с этим человеком не сяду. Лучше поплыву в спасательном жилете». Поведал, как его пытались устроить в «Сочи» из «Зенита»: «Это было бы футбольным преступлением. Медведев сказал ехать вслед за Кокориным». И заявил, что за клуб из Петербурга «был готов играть за любые деньги, но решение было принято сверху. А унижаться я не собирался».

5. «Химки» проиграли в гостях «Басконии» (60:77) в 4-м туре Евролиги, ЦСКА дома уступил «Альбе» (88:93).

6. «Зенит» не ставил Семаку задачу выйти из группы Лиги чемпионов при подписании нового контракта. Хотя задачи в турнире тренеру понятны.

7. Рублев, Шаповалов, Чорич вышли в полуфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге, Хачанов проиграл Раоничу.

8. Сообщили, что Петербург может лишиться матчей Евро-2020 из-за пандемии. Информацию опровергла российская сторона. А вот президент УЕФА не исключил сокращения числа городов, которые примут чемпионат Европы.

9. В фигурном катании все полыхает. Евгений Плющенко срывает покровы: «Загитова собиралась уходить ко мне год назад, и ее никто не переманивал». И срывается сперва на Тутберидзе: «Мира у нас не получилось, хотя я предлагал. Ее больше устраивает война». Потом на Ягудина: «Он в каждой бочке затычка. Кто тебе мешает не покупать дома во Франции, а строить катки в России?» Трусова прекратила работу с Ильиных и Розановым, они теперь занимаются с Косторной. Загитова вновь выступит в шоу Навки «Спящая красавица» сразу после чемпионата России.

10. 41-летний Торнтон перешел в «Торонто». Контракт – на год и 700 тысяч долларов. Джо играл за «Сан-Хосе» с 2005 года.

11. Трансферы. 36-летний Погребняк вернулся в «Урал». Тихонов возглавил «Астану» в день своего 50-летия. «Томь» подписала первого африканца в истории клуба – Осучукву из «Руха».

«Тоттенхэм» за 11+4 млн фунтов купил защитника «Суонси» Родона. Кандидат в президенты «Барсы» Фонт общался с окружением Мбаппе, «ПСЖ» предложил игроку контракт на 150 млн евро. «Боруссия» не продаст Холанда до 2022 года, форвард интересен «Реалу». «Барса» договорилась о переходе Депая в январе.

12. В 7-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде разнес «Ним» (4:0). Мбаппе сделал дубль и посвятил гол 8-летнему болельщику клуба, сражающемуся с раком.

13. Чемпионат четырех континентов-2021 по фигурному катанию отменен из-за коронавируса. Он был запланирован на февраль.

Цитаты дня:

Василий Березуцкий о вылете с Евро-2016: «Сказали Слуцкому: «Обосрались и обосрались. В первый раз, что ли? Не расстраивайтесь»

Владислав Радимов: «Плющенко и Рудковской нужно бы уже заткнуться. Достали хайпожоры, превратившие фигурку в грязный шоубиз»

Леонид Трахтенберг: «Жирков всю жизнь мечтал играть за «Спартак», все усилия прилагал. Не его вина, что не получилось»

Черчесов о долге: «Клубы можно выбирать, но если Родина говорит: «Станислав, надо», я делаю с удовольствием»

Семак об уровне «Зенита»: «Стали сильнее. Но кто скажет, что мы топовая команда по европейским меркам?»

Матыцин о возможном отстранении России от всех соревнований: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца»

Семак об отношении Дзюбы к хейту: «Святых в мире футбола нет. Он переживает, ему не все равно»

Черчесов о призыве голосовать за поправки: «Делал это от души. Поддерживаю президента»

Роналду о бое Нурмагомедова и Гэтжи: «Хабиб победит, он мой брат. Иншаллах»

Артем Дзюба: «Болеем за всех наших на UFC 254. Остров – наш»