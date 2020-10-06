«Томь» подписала первого африканца в истории клуба – Осучукву из «Руха»

Бывший полузащитник «Руха» Чиди Осучукву продолжит карьеру в «Томи».
Томский клуб заключил с нигерийцем контракт до конца сезона. 26-летний хавбек стал первым африканцем в истории «Томи».
В начале сентября появилась информация, что Осучукву перейдет в «Химки», однако подмосковный клуб не подтвердил это сообщение.
Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
⚡ 🇳🇬 Чиди Оcучукву – первый африканец в истории «Томи»! Последним клубом Чиди был брестский «Рух» из Беларуси. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. Осучукву будет выступать под №11.— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) October 16, 2020
😎 Welcome to Tom Tomsk, Chidi! pic.twitter.com/JHyFphVXCM