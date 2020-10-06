«Томь» подписала первого африканца в истории клуба – Осучукву из «Руха»

Бывший полузащитник продолжит карьеру в .

Томский клуб заключил с нигерийцем контракт до конца сезона. 26-летний хавбек стал первым африканцем в истории «Томи».

В начале сентября появилась информация, что Осучукву перейдет в , однако подмосковный клуб не подтвердил это сообщение.

Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.