«Томь» подписала первого африканца в истории клуба – Осучукву из «Руха»

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Бывший полузащитник «Руха» Чиди Осучукву продолжит карьеру в «Томи».

Томский клуб заключил с нигерийцем контракт до конца сезона. 26-летний хавбек стал первым африканцем в истории «Томи».

В начале сентября появилась информация, что Осучукву перейдет в «Химки», однако подмосковный клуб не подтвердил это сообщение.

Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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