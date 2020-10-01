Семак об уровне «Зенита»: «Стали сильнее. Но кто скажет, что мы топовая команда по европейским меркам?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об уровне команды перед началом розыгрыша .

– При переподписании контракта вам поставили задачу в слегка подзабытом, политбюрошном стиле: столько-то медалей к 2025 году, чтобы вторая звездочка заблестела над эмблемой. Вы к такого рода постановке вопроса как относитесь?

– Есть задачи выполнимые, есть задачи трудновыполнимые, есть задачи невыполнимые. В любом случае прежде, чем ставить задачу, нужно понимать, что для этого нужно сделать.

Что касается задач, которые есть: да, с нынешним составом мы должны бороться за золото, каждый год стараться быть чемпионами. Естественно, это правильная задача.

Что касается задачи выигрывать все и везде, то, конечно, это правильно, нужно стараться. Но я считаю, что у нас нет такого запаса прочности, который позволяет на мастерстве или с большим запасом обыгрывать и выигрывать все. Это можно сделать, но для этого нужно проводить определенную работу из года в год для того, чтобы становиться сильнее.

Мы должны сделать все возможное для того, чтобы выйти [из группы]. Я уже это говорил и еще раз повторюсь: для того чтобы ставить задачу, нужно выполнить определенные условия, которые нужны для реализации этой задачи. То, что мной было озвучено, не было выполнено.

– «Мольде» – «Зенит», послематчевая пресс-конференция, : «По европейским меркам «Зенит» – средняя команда». Прошло два с лишним года. Как сейчас?

– Я думаю, что за два года мы выросли, однозначно. Мы стали сильнее.

С лучшими командами лучших чемпионатов бороться пока сложно. С командами попроще – уже можем. Но кто скажет, что топовая команда по европейским меркам?

– Вы изменились за три года?

– В работе, думаю, нет, – сказал Семак.