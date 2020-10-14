Артем Дзюба: «Болеем за всех наших на UFC 254. Остров – наш»

Нападающий «Зенита» поддержал тяжеловеса UFC Александра Волкова накануне поединка против Уолта Харриса на UFC 254.

«Привет. Меня зовут Артем Дзюба. Саша Волков будет драться на «Бойцовском острове» на турнире UFC 254. Болеем за Сашу и за всех наших. Остров – наш», – сказал Дзюба.

В главном событии UFC 254, который состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против временного чемпиона Джастина Гэтжи.

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